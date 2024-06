Résultat des législatives à Bray-sur-Somme : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une percée du RN aussi à Bray-sur-Somme il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail, 228 votants de Bray-sur-Somme se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a convaincu 50,78% des voix contre Valérie Hayer à 16,48% et Raphaël Glucksmann à 10,69%.

14:32 - À Bray-sur-Somme, le résultat de la présidentielle résonne toujours C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué des points à Bray-sur-Somme pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 39,42% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,86% et 16,35% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 4,82% des voix. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au second tour avec 58,98%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à Bray-sur-Somme Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Bray-sur-Somme il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Yael Menache qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,64% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 56,15%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,85%.

11:02 - Bray-sur-Somme : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bray-sur-Somme façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 27% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (69,75%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (27,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 440 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,77%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,58%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bray-sur-Somme mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 12,37% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Bray-sur-Somme Le taux de participation sera sans nul doute un critère fort des législatives 2024 à Bray-sur-Somme. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 75,21% des électeurs inscrits dans la localité s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,12% au second tour, c'est-à-dire 714 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,96% au premier tour. Au second tour, 46,21% des citoyens se sont déplacés. Quel député se substituera à Yael Menache dans la 5ème circonscription de la Somme ?