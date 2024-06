Résultat des législatives à Doingt : l'élection 2024 en direct

Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 43,42% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Doingt, face à Valérie Hayer à 15,46% et François-Xavier Bellamy à 7,89%. Le RN a attiré ainsi 264 votants de Doingt.

L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Doingt au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,53% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 30,76% et 13,96% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 4,99% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la cheffe de file du Rassemblement national qui gagnait avec 50,53%, devant Emmanuel Macron à 49,47%.

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections législatives, localement, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 avaient offert un bon démarrage pour le RN à Doingt. C'est en effet Yael Menache qui se classait en pôle position au premier tour avec 27,74% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Somme. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 52,07%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,93%.

11:02 - Élections législatives à Doingt : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel portrait faire de Doingt, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 393 habitants répartis dans 693 logements, cette localité présente une densité de 166 habitants par km². Ses 77 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 14,99% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 29,97% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 252,78 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Doingt, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.