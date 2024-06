En direct

19:51 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes dissoute à Albert ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,65% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (16,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,77% pour Yannick Jadot, 3,79% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 8,73% à Albert. Mais ce sont 18% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,32%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,38%) et enfin de Léon Deffontaine (3,93%).

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Albert en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Albert entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera pas loin des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Albert début juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Albert, avec 46,07% des voix exprimées devant la liste de Valérie Hayer avec 13,68%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,73%.

14:32 - Albert avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait la tête avec 34,9% au 1er round contre 25,23% pour Emmanuel Macron et 16,75% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Albert n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,86% des voix. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Macron avec 55,56%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Albert Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement au niveau local. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Albert il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Yael Menache au sommet au premier tour, avec 28,74% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Somme. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,96%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,04%.

11:02 - Albert : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A mi-chemin des élections législatives, Albert apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 781 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 544 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (67,0%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 123 personnes (1,25%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2028,48 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,24%, annonçant une situation économique tendue. Pour conclure, à Albert, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Albert : quel sera le taux de participation ? L'analyse des élections précédentes permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 7 113 inscrits sur les listes électorales à Albert, 47,29% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 53,17% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,54% au premier tour et seulement 44,83% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Albert ? En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour.