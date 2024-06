En direct

19:48 - Qui vont choisir les électeurs de la gauche à Nesle ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? La manne semble importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Nesle, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,77% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 6,22% à Nesle le 9 juin. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 14% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une évolution notable du RN à Nesle Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais des éléments émergent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à près de 40% voire plus à Nesle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance de Bardella à Nesle aux européennes En deux ans, cet équilibre politique a été atomisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de localités. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Nesle, avec 54,9% des suffrages exprimés (459 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 10,89%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 6,22%.

14:32 - 41,45% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Nesle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait énormément séduit à Nesle pendant la présidentielle avec pas moins de 41,45% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,94% et 15,61% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,04% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 60,33%, devant Emmanuel Macron à 39,67%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections 2024. Les élections législatives avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Nesle. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme, c'est Yael Menache qui s'imposait au premier tour avec 32,59%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,80%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,20%.

11:02 - Élections législatives à Nesle : un éclairage démographique Dans les rues de Nesle, les élections sont en cours. Avec une population de 2 308 habitants répartis dans 1 176 logements, cette ville présente une densité de 307 hab par km². Ses 114 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (68,11%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2097,95 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 20,57%, révélant une situation économique tendue. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Nesle participe à l'histoire de la France.

09:32 - Abstention à Nesle : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Nesle, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,31% au premier tour. Au second tour, 56,37% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 26,06% au deuxième tour.