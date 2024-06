Résultat des législatives à Méaulte : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était illustrée à Méaulte lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,76% des suffrages au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,49% et 16,25% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,59% des suffrages. Marine Le Pen elle finissait aussi première au 2e tour avec 57,46%.

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Méaulte

La composition démographique et socio-économique de Méaulte façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans la localité, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,89% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 551 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,7%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,07%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Méaulte mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,79% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.