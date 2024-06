Résultat des législatives à Moislains : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Il y a quelques semaines en effet, à Moislains, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 56,29% des voix devant Valérie Hayer à 9,49% et Raphaël Glucksmann à 6,62%. Ce sont ainsi 255 habitants qui l'ont désignée dans la ville.

Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Moislains lors de la présidentielle avec pas moins de 46,37% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,78% et 12,98% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,96% des suffrages. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait avec 66,93%, devant Emmanuel Macron à 33,07%.

La part des électeurs du Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection des députés 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 avaient offert un bon démarrage pour le RN à Moislains. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Somme, c'est Yael Menache qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,31%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,15%.

11:02 - Comment la composition démographique de Moislains façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Moislains, les élections sont en cours. Avec ses 1 122 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 28 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,18%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 32,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 358,16 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Moislains incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.