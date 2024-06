En direct

19:47 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 4,57% à Eppeville. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,41% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,52% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 11% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Eppeville, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 21,41% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,31% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 0,81% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Eppeville Que conclure de cet ensemble de scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Eppeville entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à environ 50% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Eppeville il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Eppeville, avec 59,06% des suffrages exprimés devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 10,05%, et François-Xavier Bellamy avec 5,02%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Eppeville au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La cité d'Eppeville avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La leader du RN prenait la tête avec 45,96% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,29% et 16,87% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,05% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 67,6%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Eppeville Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Eppeville au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Yael Menache devant ses concurrents au premier tour, avec 38,13% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Somme. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 61,13%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,87%.

11:02 - Démographie et politique à Eppeville, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Eppeville comme dans toute la France. Avec ses 1 742 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 78 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,7%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,79% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 33,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,71 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Eppeville, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Eppeville : analyse du taux de participation aux précédentes législatives Au fil des dernières années, les 1 767 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes européennes, 50,97% des personnes en âge de participer à une élection à Eppeville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 46,51% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,85% au premier tour. Au deuxième tour, 54,55% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 382 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,41% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 25,47% au deuxième tour.