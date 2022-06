En direct

18:51 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Albert ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Albert comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 16,75% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,77% et 1,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 21,28% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Albert ? A l'issue de la dernière élection, à Albert, Marine Le Pen terminait en tête avec 34,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,23%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,75% et Éric Zemmour à 5,86%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement infléchir ce tableau lors des législatives à Albert. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - À Albert, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À Albert, la participation sera l'une des clés des élections législatives. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français, combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine seraient de nature à de faire baisser le taux de participation à Albert (80300). Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,33% dans l'agglomération. L'abstention était de 30,37% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Albert à l'occasion du premier tour des législatives ?