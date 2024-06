Résultat des législatives à Harbonnières : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un énorme 60,64% pour Bardella à Harbonnières le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, terminait en tête des européennes 2024 à Harbonnières. Le bulletin enregistrait 60,64% des votes, soit 305 voix, contre Valérie Hayer à 8,95% et François-Xavier Bellamy à 5,17%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Harbonnières lors de l'élection présidentielle La commune d'Harbonnières s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file du RN l'emportait avec 51,6% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 17,55% et 13,7% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 4,92% des suffrages. Au deuxième tour, la cheffe du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 71,86%.

12:32 - Quel score pour le RN aux législatives à Harbonnières ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour ces élections des députés au niveau local. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Harbonnières au début des élections législatives 2022. C'est en effet Yael Menache qui arrivait en tête au premier tour avec 43,59% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 65,07%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,93%.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Harbonnières : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population d'Harbonnières exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,7%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (57,07%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 434 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,61%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,16%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Harbonnières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,38% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - C'est le moment de voter à Harbonnières pour les élections législatives À Harbonnières, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Harbonnières. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 987 personnes en âge de voter dans la localité, 78,12% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,93% au deuxième tour, soit 779 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,62% au premier tour. Au deuxième tour, 45,73% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Harbonnières ? Quel député remplacera Yael Menache dans la 5ème circonscription de la Somme ?