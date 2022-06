Résultat de la législative à Anizy-le-Grand : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Anizy-le-Grand dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Anizy-le-Grand sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Anizy-le-Grand ? La cité d'Anizy-le-Grand n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 8 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Anizy-le-Grand soit légèrement moins que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans ces lignes.

Résultat des élections législatives 2022 à Anizy-le-Grand

Les élections législatives 2022 auront lieu à Anizy-le-Grand comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benjamin Cauchy Reconquête ! Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale Carole Ribeiro Divers droite Michel Degouy Droite souverainiste Nicolas Dragon Rassemblement National Paul Mougenot Les Républicains

Législatives 2022 à Anizy-le-Grand : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Anizy-le-Grand ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 41% des voix au premier tour à Anizy-le-Grand, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20% et 15% des suffrages. Le choix des électeurs d'Anizy-le-Grand était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (62% des suffrages), abandonnant donc 38% des suffrages à Emmanuel Macron.