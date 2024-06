Une autre interrogation de ces législatives sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 6,9% à Pinon. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 14% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,21%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,3%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,49%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 23,03% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Pinon

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Pinon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 50% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.