Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Bruyères-et-Montbérault. L'extrême droite a cumulé 44,7% des voix, soit 287 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 15,42% et Raphaël Glucksmann à 12,46%.

14:32 - 29,71% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Bruyères-et-Montbérault

La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a surperformé à Bruyères-et-Montbérault lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,71% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,6% et 13,64% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,51% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,58% contre 50,42%.