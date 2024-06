En direct

19:34 - Que vont décider les supporters de la Nupes disparue à Charmes ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Charmes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,98% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 7,31% à Charmes début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 4,82% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,82% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 15% cette fois.

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le RN à Charmes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Charmes au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 56,31% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Charmes, face à Valérie Hayer à 9,63% et Raphaël Glucksmann à 7,31%. Le mouvement eurosceptique a rassemblé ainsi 339 votants de Charmes.

14:32 - Charmes avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. La commune de Charmes avait offert un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022. La leader du parti frontiste prenait les devants avec 42,58% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,98% et 15,18% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,05% des voix. Au second tour, Marine Le Pen avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 66,27%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national réalisait un puissant départ à Charmes. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui arrivait en tête au premier tour avec 36,45%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 63,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,22%.

11:02 - Charmes : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Charmes comme partout en France. Dotée de 793 logements pour 1 624 habitants, la densité de la commune est de 445 hab par km². L'existence de 69 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (78,56%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 34,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 152,91 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Charmes, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Charmes : la participation en question L'abstention sera l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Charmes (02800). Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,7% au premier tour et seulement 55,62% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 217 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,87% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,97% au deuxième tour.