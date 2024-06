En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Crépy fait envie L'autre interrogation qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Crépy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,54% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 7,36% à Crépy pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul de 14% sur place.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Crépy en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Crépy entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 50% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national au-dessus des 50% à Crépy le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Crépy, avec 58,9%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 9,66% et Raphaël Glucksmann à 7,36%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Crépy lors de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. L'élection suprême avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate du parti frontiste rassemblait 46,78% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,19% et 12,57% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,79% des voix. Rebelotte au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec une Marine Le Pen à 62,91% contre 37,09%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN arrivait en pôle position à Crépy. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 39,82%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 58,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,94%.

11:02 - Crépy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Crépy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 803 habitants répartis dans 823 logements, cette commune présente une densité de 68 habitants par km². Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 513 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,84% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 146,21 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Crépy, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Crépy À Crépy, l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux de participation. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,78% au premier tour et seulement 44,82% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Crépy ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,18% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 76,52% au premier tour, ce qui représentait 932 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, sont par exemple en mesure de ramener les électeurs de Crépy vers les urnes.