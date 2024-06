En direct

19:49 - Un bloc de gauche entre 17% et 22% à Athies-sous-Laon pour ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,63% à Athies-sous-Laon il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,55% des suffrages dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Athies-sous-Laon Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 46% ou plus à Athies-sous-Laon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Athies-sous-Laon a pris fait et cause pour Jordan Bardella au début du mois Une élection très récente a fait voler en éclat l'équilibre sorti des urnes en 2022. 51,67% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Athies-sous-Laon, contre Valérie Hayer à 10,93% et Raphaël Glucksmann à 10,63%. Le RN a terminé en tête avec 525 habitants d'Athies-sous-Laon passés par les bureaux de vote.

14:32 - 42,64% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Athies-sous-Laon C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Athies-sous-Laon. Marine Le Pen engrangeait 42,64% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,58% et 14,57% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 5,09% des voix pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est également Marine Le Pen qui passait devant à Athies-sous-Laon avec 62,08%, devant Emmanuel Macron à 37,92%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Athies-sous-Laon Le score obtenu par le Rassemblement national sera une des clés pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Athies-sous-Laon lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui arrivait en tête au premier tour avec 38,02%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,24%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,76%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Athies-sous-Laon Comment la population d'Athies-sous-Laon peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 168 hab par km² et 44,99% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 10,79% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 567 euros par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 952 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,26%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,52%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Athies-sous-Laon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,92% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières législatives à Athies-sous-Laon L'un des facteurs déterminants de ces législatives 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Athies-sous-Laon (02840). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,22% au premier tour. Au second tour, 48,45% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,57% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,33% au second tour, ce qui représentait 1 524 personnes.