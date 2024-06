Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Aulnois-sous-Laon, à 53,47%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 10,13% et Valérie Hayer à 9,57%.

11:02 - Aulnois-sous-Laon : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et le contexte socio-économique d'Aulnois-sous-Laon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,49% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,7%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 504 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,63%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,85%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Aulnois-sous-Laon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,56% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.