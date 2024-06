En direct

19:49 - Les suffrages de la Nupes font envie La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 15,67% des bulletins dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 6,71% à Villeneuve-sur-Aisne le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (4,57%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,95%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,85%) le 9 juin. Soit une somme de 12% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 14 points à Villeneuve-sur-Aisne Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 51,17% pour le RN à Villeneuve-sur-Aisne début juin Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui arrive aujourd'hui. 51,17% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Villeneuve-sur-Aisne, face à Valérie Hayer à 13,33% et Raphaël Glucksmann à 6,71%. Le RN s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 526 votants de Villeneuve-sur-Aisne.

14:32 - Villeneuve-sur-Aisne avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La cité de Villeneuve-sur-Aisne avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite finissait avec 39,6% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,46% et 10,13% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,05% des voix pour sa part. Au second tour, la patronne du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 54,95% contre 45,05%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national réalisait un très bon score à Villeneuve-sur-Aisne au début des élections législatives 2022. C'est en effet Nicolas Dragon qui arrivait en pôle position au premier tour avec 28,94% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aisne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 50,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,33%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villeneuve-sur-Aisne À Villeneuve-sur-Aisne, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,87%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (72,32%) souligne le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2295,63 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 968 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,03%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,32%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villeneuve-sur-Aisne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Villeneuve-sur-Aisne Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,82% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-sur-Aisne (Aisne), contre un taux d'abstention de 49,16% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,99% au premier tour et seulement 52% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.