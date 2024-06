En direct

19:48 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Saint-Gobain ? Une autre question qui accompagne ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Gobain, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,56% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,86% à Saint-Gobain. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Saint-Gobain Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 37% ou plus à Saint-Gobain ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Saint-Gobain début juin Le constat qui s'est imposé lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Gobain, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, cumulant 49,93% des suffrages devant Valérie Hayer à 11,52% et Raphaël Glucksmann à 8,86%. Ce sont ainsi 338 électeurs qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Saint-Gobain C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Saint-Gobain avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La candidate de l'ancien FN terminait avec 38,48% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 21,89% et 16,59% des voix. Saint-Gobain n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,27% des voix pour sa part. En finale du scrutin, c'est encore Marine Le Pen qui s'imposait à Saint-Gobain avec 64,96%, devant Emmanuel Macron à 35,04%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Saint-Gobain ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors des élections législatives2024 sera très analysé. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Gobain, le RN terminait à la deuxième place, 29,59% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,56% pour Olivier Fenioux (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 58,85% des voix, devant les candidats LREM (41,15%). C'est ainsi Nicolas Dragon chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Saint-Gobain : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Saint-Gobain, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,96%. De plus, le taux de ménages propriétaires (73,36%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,65%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 619 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,93%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,71%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Gobain mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Gobain ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Gobain ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,99% au premier tour et seulement 37,88% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 70,56% au deuxième tour, ce qui représentait 1 062 personnes.