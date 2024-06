En direct

19:34 - À Montcornet, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 6,64% à Montcornet. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 12% sur place. Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 13,24% des voix dans la localité.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Montcornet pour les législatives 2024 Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Montcornet entre le score de Jordan Bardella en 2019 (50,87%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (56,42%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'énorme performance du RN à Montcornet le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. 56,42% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Montcornet, devant Valérie Hayer à 12,83% et Raphaël Glucksmann à 6,64%. Le mouvement eurosceptique a glané ainsi 255 habitants de Montcornet passés par les bureaux de vote.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Montcornet lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. La présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne de l'ancien FN obtenait 48,5% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,83% et 10% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5% des voix. Nouvelle déflagration de la patronne du RN au deuxième tour face à Macron avec 65,25%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Montcornet au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,65%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 59,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,74%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Montcornet : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Montcornet comme dans toute la France. Avec ses 1 257 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 71 entreprises, Montcornet se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,13% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 393,15 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, Montcornet incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Montcornet Le niveau de participation sera l'un des critères clés du scrutin législatif 2024 à Montcornet. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 68,44% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 72,43% au deuxième tour, c'est-à-dire 654 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,22% au premier tour et seulement 46,44% au deuxième tour. Quel député remplacera Nicolas Dragon dans la 1ère circonscription de l'Aisne ?