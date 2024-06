En direct

19:34 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Crécy-sur-Serre ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, a des chances d'en séduire une portion. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Crécy-sur-Serre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,09% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 5,05% à Crécy-sur-Serre le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 12% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Crécy-sur-Serre Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il est donc possible que le RN finisse à près de 45% voire plus à Crécy-sur-Serre ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 58,02% pour Bardella à Crécy-sur-Serre le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Crécy-sur-Serre, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, cumulant 58,02% des voix face à Valérie Hayer à 9,67% et Manon Aubry à 5,27%.

14:32 - Crécy-sur-Serre avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Crécy-sur-Serre s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La candidate du Rassemblement national terminait avec 44,15% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 19,32% et 17,07% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,49% des suffrages pour sa part. Nouvelle déflagration de la patronne du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 70,95%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Crécy-sur-Serre ? Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Crécy-sur-Serre. On retrouvait en effet Nicolas Dragon en tête au premier tour, avec 37,50% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 64,69%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,31%.

11:02 - Élections à Crécy-sur-Serre : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Crécy-sur-Serre, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 18,15% des résidents sont des enfants, et 9,94% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 446 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,66%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Crécy-sur-Serre mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,67% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Crécy-sur-Serre ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera incontestablement l'étendue de la participation à Crécy-sur-Serre (02270). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,74% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 26,3% au second tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,02% au premier tour et seulement 58,29% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Crécy-sur-Serre cette année ? La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Crécy-sur-Serre.