19:46 - À Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 14,48% des bulletins dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 7,14% à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt début juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 11% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (1,99%), de l'EELV Marie Toussaint (2,33%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,99%).

18:42 - Le RN a fortement avancé à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 43% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance de Bardella à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, avec 56,15% des votes (338 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 12,62%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 7,14%.

14:32 - 46,07% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt L'élection du président de la République est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. L'élection présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 46,07% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,1% et 10,67% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,19% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,92%, devant Emmanuel Macron à 35,08%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN en 2022 Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,81%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 55,71%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,29%.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 705 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 99 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 21,27% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,14% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 528,00 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (02820) ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (02820). Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 27,98% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,4% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,98% au premier tour. Au deuxième tour, 58,14% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?