En direct

19:34 - À Mons-en-Laonnois, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Mons-en-Laonnois, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,57% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 5,54% à Mons-en-Laonnois. Mais on peut en revanche estimer un score de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,69%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,33%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,62%).

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Mons-en-Laonnois Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 32% à Mons-en-Laonnois ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 46,91% à Mons-en-Laonnois le 9 juin Une élection très récente a changé l'équilibre établi en 2022. Dans le détail, 220 électeurs de Mons-en-Laonnois ont en effet été séduits par la liste RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait 46,91% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,43% et François-Xavier Bellamy à 8,32%.

14:32 - Mons-en-Laonnois avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. La présidentielle avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du parti d'extrême droite s'imposait avec 32,47% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,13% et 14,72% des voix. Yannick Jadot devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 8,19% des voix. La cheffe du RN s'était aussi imposée au deuxième tour avec 53%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Aux législatives en 2022 à Mons-en-Laonnois, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 24,88% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,54% pour Aude Bono-Vandorme (La République en Marche) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 50,13% des votes, devant les candidats LREM (49,87%). C'est ainsi Nicolas Dragon chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Les enjeux locaux de Mons-en-Laonnois : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Mons-en-Laonnois, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 149 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 57 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 357 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (86,84%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 39,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 169,57 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Mons-en-Laonnois, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives à Mons-en-Laonnois L'étude des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,03% dans la commune de Mons-en-Laonnois, à comparer avec un taux d'abstention de 44,62% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,35% au premier tour. Au deuxième tour, 50,35% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.