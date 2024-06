En direct

19:47 - La gauche aussi dans les favoris à Sissonne pour ces législatives 2024 ? Une autre source de doute de ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,83% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,93% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 5,58% à Sissonne début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 13% sur place.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le Rassemblement national à Sissonne Alors que tirer de cette combinaison de données ? L'étiquette RN pourrait atteindre 50% à Sissonne lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les élections du 9 juin se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Un 56,02% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sissonne au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sissonne, à 56,02%, soit 321 voix dans la ville. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 11,52% et Manon Aubry à 6,28%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sissonne au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen prenait les devants avec 43,09% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,37% et 14,52% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,09% des voix. Nouvelle déflagration de la candidate du RN au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 63,98%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Sissonne Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en pôle position à Sissonne en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aisne, c'est Nicolas Dragon qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,28%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 60,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,25%.

11:02 - Sissonne : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sissonne, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 973 logements pour 2 063 habitants, la densité de la commune est de 39 hab par km². Avec 82 entreprises, Sissonne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (69,89%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,93% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 420 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,91%, annonçant une situation économique mitigée. Sissonne incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Sissonne : l'abstention en question À Sissonne (02150), la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,88% au premier tour. Au second tour, 55,16% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Sissonne pour les législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 244 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 29,42% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 28,64% au second tour.