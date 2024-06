En direct

19:34 - Un vote de gauche estimé entre 10% et 13% à Liesse-Notre-Dame pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Pour le premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 10,99% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (11,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,6% pour Yannick Jadot, 2,24% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 8,23% à Liesse-Notre-Dame le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 13% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a vivement séduit à Liesse-Notre-Dame Alors que déduire de cette combinaison de scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 49% ou plus à Liesse-Notre-Dame ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Liesse-Notre-Dame aux européennes Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 239 habitants de Liesse-Notre-Dame passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 59,6% des suffrages contre Valérie Hayer à 10,72% et Raphaël Glucksmann à 8,23%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Liesse-Notre-Dame ? C'est incontestablement le choix du président de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Liesse-Notre-Dame à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 48,56% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,25% et 11,66% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,87% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 69,73%, devant Emmanuel Macron à 30,27%.

12:32 - Quel verdict à Liesse-Notre-Dame pour le RN ce dimanche ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour ces élections des députés localement. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Liesse-Notre-Dame. C'est en effet Nicolas Dragon qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 41,62% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 62,63%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,37%.

11:02 - Liesse-Notre-Dame : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Liesse-Notre-Dame, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 268 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 37 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 330 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 15,59% des résidents sont des enfants, et 28,03% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 22,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 4,59 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Liesse-Notre-Dame, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Liesse-Notre-Dame Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 398 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Début juin, lors des élections européennes, parmi les 803 personnes en âge de voter à Liesse-Notre-Dame, 52,93% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 60,91% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,43% au premier tour et seulement 48,43% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Liesse-Notre-Dame ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 821 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,83% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 76,61% au deuxième tour, soit 629 personnes.