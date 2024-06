Résultat des législatives à Laon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, reste une inconnue. La liste Glucksmann avait obtenu 10,28% à Laon début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,36% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,96% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 24% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,09% des suffrages dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Laon Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais des tendances apparaissent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Laon entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 35% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Laon le 9 juin dernier ? Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Il y a quelques semaines en effet, à Laon, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 41,23% des voix contre Valérie Hayer à 13,32% et Raphaël Glucksmann à 10,28%. Si on entre dans le détail, 2662 votants l'ont désignée dans la commune.

14:32 - 32,59% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Laon La présidentielle est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. La commune de Laon avait offert un gros avantage à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La cheffe de file du RN prenait la tête avec 32,59% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,7% et 19,23% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,48% des voix. La cheffe du RN elle finissait aussi première au 2e tour avec 52,22%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Lors des dernières législatives à Laon, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 27,48% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 27,51% pour Aude Bono-Vandorme (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (53,59%). Aude Bono-Vandorme remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Laon En pleine campagne électorale législative, Laon est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 24 021 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 246 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 083 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (62,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 1 897 personnes (7,87%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 532 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 25,62%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Laon démontre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

09:32 - Laon : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 56,93% des inscrits sur les listes électorales de Laon. L'abstention était de 54,11% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,02% au premier tour et seulement 60,4% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017.