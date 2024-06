En direct

19:49 - Quel candidat vont plébisciter les supporters de l'ancienne Nupes à la Fère ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 4,13% à la Fère. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à la Fère, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,02% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à la Fère Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 14 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 59,25% pour Bardella à la Fère le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 301 électeurs de la Fère ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a séduit ainsi 59,25% des suffrages contre Valérie Hayer à 8,86% et Manon Aubry à 6,89%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à la Fère au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à la Fère lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 46,88% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,13% et 16,17% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,89% des voix. Au 2e tour, la patronne du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 67,8% contre 32,2%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à la Fère. C'est en effet Nicolas Dragon qui se classait en tête au premier tour avec 39,71% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,12%.

11:02 - Démographie et politique à la Fère, un lien étroit Devant le bureau de vote de la Fère, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 1 598 logements pour 2 850 habitants, la densité de la commune est de 424 hab/km². Ses 165 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 682 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (54,63%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 16,28% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 348 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 30,45%, révélant une situation économique tendue. À la Fère, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les législatives commencent à la Fère : la participation en question À la Fère (02800), l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 35,42% au premier tour et seulement 34,92% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à la Fère ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 63,12% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 65,29% au deuxième tour, c'est-à-dire 914 personnes.