Résultat de la législative à Athies-sous-Laon : en direct

12/06/22 10:57

8 candidats ont postulé dans la seule circonscription d'Athies-sous-Laon ce dimanche 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidats assez bas comparé à celui du reste du pays. Et les 1920 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette 1re étape.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 43% des suffrages au premier tour à Athies-sous-Laon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 15% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Athies-sous-Laon avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 62% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel candidat les électeurs résidant à Athies-sous-Laon installeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?