En direct

19:49 - Un résultat aux législatives d'environ 18% à Anizy-le-Grand pour le Nouveau Front populaire ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste de Raphaël Glucksmann avait obtenu 9,74% à Anizy-le-Grand début juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 18% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (4,07%), de Marie Toussaint (3,21%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,25%). Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 18,81% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Anizy-le-Grand Que déduire de cette masse de scores ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 43% ou plus à Anizy-le-Grand ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN largement au-dessus de son niveau national à Anizy-le-Grand il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Anizy-le-Grand, à 52,36%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 10,17% et Raphaël Glucksmann à 9,74%.

14:32 - 40,76% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Anizy-le-Grand C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de file du parti frontiste écrasait le match avec 40,76% au premier tour contre 20,18% pour Emmanuel Macron et 15,49% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,78% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing de la cheffe du RN au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 61,6%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Anizy-le-Grand. On retrouvait en effet Nicolas Dragon devant ses concurrents au premier tour, avec 35,80% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,09%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Anizy-le-Grand : tour d'horizon démographique Comment la population d'Anizy-le-Grand peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,25% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2045,41 €/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 838 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,29%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,99%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Anizy-le-Grand mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,88% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives à Anizy-le-Grand sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Anizy-le-Grand (02320) ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles est de nature à inciter les électeurs d'Anizy-le-Grand à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 26,99% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,89% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,54% au premier tour. Au deuxième tour, 55,6% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel député succédera à Nicolas Dragon dans la 1ère circonscription de l'Aisne ?