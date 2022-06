Résultat de la législative à Bouzonville : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bouzonville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bouzonville. En direct 17:22 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Bouzonville ? La candidature Les Républicains a obtenu 31,51% des voix dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour de la législative. En seconde position, la candidature Rassemblement National décroche 26,68% des votes. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 19,57% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Bouzonville ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second tour, 6 points de plus qu'au premier tour. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 34,85% des électeurs de Bouzonville s'étaient rendus dans l'isoloir au deuxième round, en d’autres termes 788 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Le 2e tour des législatives a débuté à Bouzonville C'est donc reparti pour ces législatives à Bouzonville, avec le deuxième épisode en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les qualifiés qui se présentent pour devenir député. Les 2166 électeurs de Bouzonville ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Bouzonville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bouzonville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Hélène Zannier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alexandre Loubet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Bouzonville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bouzonville

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouzonville Alexandre Loubet (Ballotage) Rassemblement National 33,80% 26,68% Hélène Zannier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,08% 19,57% Luc Muller Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,72% 15,50% Anne Boucher Les Républicains 15,95% 31,51% Clément Galante Reconquête ! 5,11% 5,34% Hervé Hocquet Droite souverainiste 2,13% 0,76% Diane Bousset Divers extrême gauche 1,21% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Bouzonville Taux de participation 40,56% 37,07% Taux d'abstention 59,44% 62,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 1,12% Nombre de votants 36 296 804

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bouzonville. La candidate Les Républicains décroche la première position chez les 2169 citoyens inscrits dans la 7ème circonscription de la Moselle et demeurant à Bouzonville. Anne Boucher a engrangé 32% des voix. Alexandre Loubet (Rassemblement National) obtient 27% des voix. De son côté, Hélène Zannier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 20% des voix. Le niveau de la participation parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 37%, ce qui représente 804 votants. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 7ème circonscription de la Moselle peut encore basculer si les électeurs des 106 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Bouzonville.

Législatives 2022 à Bouzonville : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Bouzonville (Moselle) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 29,4% des votes au premier tour à Bouzonville. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,8% et 18,9% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 53,0% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,0% des votes. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?