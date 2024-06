En direct

19:50 - Un électorat de gauche évalué entre 12% et 16% à Carling pour ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,41% à Carling. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 12% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Carling, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 16,37% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Carling Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Carling entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 50% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de son niveau national à Carling le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Carling, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 61,27% des voix devant Valérie Hayer à 8,39% et Raphaël Glucksmann à 7,41%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Carling lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 46,6% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Carling. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,39%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,84% des suffrages pour sa part. En finale de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait avec 71,39%, devant Emmanuel Macron à 28,61%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche à Carling ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Carling au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Alexandre Loubet en tête au premier tour, avec 42,64% dans la ville, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 64,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,47%.

11:02 - Carling : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Carling peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,89% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une automobile (80,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 802 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,53% et d'une population immigrée de 10,40% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Carling mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,77% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Carling Le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur fort du scrutin législatif 2024 à Carling. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,08% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,37% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 65,42% au premier tour. Au deuxième tour, 65,95% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, pourraient en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Carling.