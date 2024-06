Résultat des législatives à Creutzwald : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

À Creutzwald, qui va rafler les voix de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,09% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,21% à Creutzwald. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (11,31%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (1,57%) et enfin de Léon Deffontaine (1,51%) le 9 juin. Soit un cumul de 20% sur place.

L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Creutzwald en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Creutzwald entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Une percée du RN aussi à Creutzwald il y a trois semaines ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Creutzwald, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 49,71% des votes contre Manon Aubry à 11,31% et Valérie Hayer à 10,41%. Ce qui correspond à 1709 électeurs dans la cité.

Creutzwald avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 36,24% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Creutzwald. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,42% et Emmanuel Macron troisième avec 19,45%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8% des voix pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 56,53%.

Quel verdict à Creutzwald pour le Rassemblement national aux législatives ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Creutzwald il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Alexandre Loubet en tête au premier tour, avec 35,53% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,69%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,31%.

Dynamique électorale à Creutzwald : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Creutzwald est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 514 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 772 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 1 422 résidents étrangers, représentant 11,13% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 276 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,63%, annonçant une situation économique fragile. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Creutzwald écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

Creutzwald : analyse du taux de participation aux élections législatives Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 12 704 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 56,33% dans la commune de Creutzwald, à comparer avec un taux d'abstention de 53,54% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 63,72% au premier tour. Au deuxième tour, 64,21% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.