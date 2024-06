En direct

19:50 - Un résultat aux législatives d'environ 18% à Longeville-lès-Saint-Avold pour le Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Longeville-lès-Saint-Avold, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,64% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,1% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 1,48% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,92% à Longeville-lès-Saint-Avold. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 4,68% de Manon Aubry (LFI), les 2,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant encore autour des 18%.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Longeville-lès-Saint-Avold en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points à Longeville-lès-Saint-Avold entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Longeville-lès-Saint-Avold il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Longeville-lès-Saint-Avold, à 47,62%, soit 651 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 11,92% et Valérie Hayer à 11,34%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Longeville-lès-Saint-Avold au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader du parti frontiste finissait à 36,33% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,14% et 14,86% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 8,95% des suffrages. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 58,23% contre 41,77%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très scruté. Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Longeville-lès-Saint-Avold. Dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de la Moselle, c'est Alexandre Loubet qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,69%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,24%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,76%.

11:02 - Longeville-lès-Saint-Avold : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Longeville-lès-Saint-Avold, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 3 611 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 241 entreprises, Longeville-lès-Saint-Avold offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 13,37% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,13% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1070,15 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, Longeville-lès-Saint-Avold incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Longeville-lès-Saint-Avold : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Longeville-lès-Saint-Avold. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,4% au premier tour et seulement 56,86% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Longeville-lès-Saint-Avold cette année ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 26,17% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,07% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres impacter le taux de participation à Longeville-lès-Saint-Avold.