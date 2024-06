En direct

19:50 - Les électeurs de la gauche unie scrutés L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,83% à Folschviller. Mais ce sont 25% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (16,54%), de l'EELV Marie Toussaint (2,26%) et enfin de Léon Deffontaine (0,96%). Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,44% des votes dans la commune.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Folschviller Alors que déduire de tous ces chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Folschviller entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Folschviller il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 47,69% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Folschviller, contre Manon Aubry à 16,54% et Valérie Hayer à 9,05%. Le RN l'a emporté avec 548 votants de Folschviller.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Folschviller lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,88% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Folschviller. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 28,03% et Emmanuel Macron troisième avec 19,18%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,51% des voix. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 55,42%, devant Emmanuel Macron à 44,58%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Folschviller Le résultat des législatives au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Folschviller. C'est en effet Alexandre Loubet qui se classait en tête au premier tour avec 32,18% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de la Moselle. Mais c'est pourtant Hélène Zannier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Folschviller au second tour, avec 50,49%.

11:02 - Comment la composition démographique de Folschviller façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Folschviller, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 957 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 244 entreprises, Folschviller permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (75,34%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 449 personnes (11,37%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 538 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,63%, révélant une situation économique tendue. En conclusion, à Folschviller, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Folschviller : l'abstention en question À Folschviller, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 65,2% au premier tour et seulement 66,09% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Folschviller ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,33% dans la commune, contre une abstention de 32,46% au second tour. L'inflation dans le pays, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Folschviller.