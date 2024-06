En direct

19:50 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Faulquemont ? La Nupes ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 8,91% à Faulquemont le 9 juin. Mais ce sont 19% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,97%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,18%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,15%). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Faulquemont, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,46% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Faulquemont Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Faulquemont entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du Rassemblement national à Faulquemont Consulter des résultats plus récents nous semble aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Faulquemont, avec 50,42% des bulletins dans l'urne (832 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 9,45%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 8,97%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Faulquemont en 2022 ? Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,22% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Faulquemont. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21% et Emmanuel Macron troisième avec 20,36%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,87% des suffrages. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 58,06% contre 41,94%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés 2024, au niveau local. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Faulquemont. C'est en effet Alexandre Loubet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,27% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,60%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Faulquemont Quelle influence les électeurs de Faulquemont exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,96% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 287 habitants/km² et 40,3% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 903 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 443 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,76% et d'une population immigrée de 10,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Faulquemont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,46% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Faulquemont ? À Faulquemont (57380), l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,89% au premier tour et seulement 61,07% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Faulquemont ? En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 27,84% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,78% au second tour.