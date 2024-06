Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ham-sous-Varsberg, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,43% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 7,42% à Ham-sous-Varsberg. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant encore autour des 16% sur place.

18:42 - La forte évolution du RN à Ham-sous-Varsberg

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Ham-sous-Varsberg entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 37% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.