Résultat des législatives à Diesen : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Diesen lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Alexandre Loubet devant ses concurrents au premier tour, avec 39,75% dans la cité, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,75%.

11:02 - Élections législatives à Diesen : un éclairage démographique

Quelle influence la population de Diesen exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,3% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 39,79% de population active et une densité de population de 195 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 322 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,8%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,14%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Diesen mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,73% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.