Résultat des législatives à Saint-Avold : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Les électeurs de la coalition de gauche convoités Une autre interrogation qui enveloppe ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Avold, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,19% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,86% à Saint-Avold. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 23% sur place.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Avold Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des pistes se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Saint-Avold entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à environ 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Saint-Avold il y a trois semaines ? Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 43,9% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Saint-Avold, devant Valérie Hayer à 11,57% et Manon Aubry à 11,42%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 2261 votants de Saint-Avold.

14:32 - Saint-Avold avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Saint-Avold s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite s'imposait avec 32,11% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 23,46% et 21,81% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,21% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau au 2e tour pour Marine Le Pen contre Macron avec une Marine Le Pen à 53,03% contre 46,97%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN en 2022 Le nombre de bulletins de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 au niveau local, comme au niveau national. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Saint-Avold. On retrouvait en effet Alexandre Loubet au sommet au premier tour, avec 31,01% dans la cité, qui faisait partie de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 52,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,09%.

11:02 - Saint-Avold : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Saint-Avold se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 045 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 269 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 090 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (69,73%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 873 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,97%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2224,6 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,35%, révélant une situation économique précaire. En somme, Saint-Avold incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Saint-Avold : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Saint-Avold (57500), le niveau d'abstention sera sans nul doute un facteur décisif de ces législatives 2024. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des Français serait susceptible de ramener les électeurs de Saint-Avold dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 164 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 30,31% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,75% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,99% au premier tour et seulement 60,57% au deuxième tour. Quel député se substituera à Alexandre Loubet dans la 7ème circonscription de la Moselle ?