19:50 - À Créhange, que vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 6,83% à Créhange. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 15% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Créhange, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,35% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Créhange en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 49% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,21% bien au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Créhange au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 56,21% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Créhange, devant Valérie Hayer à 9,14% et Manon Aubry à 7,11%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec 806 électeurs de Créhange.

14:32 - Créhange avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Créhange avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 puisque la figure de l'ancien FN finissait avec 44,1% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,96% et 16,8% des voix. Créhange n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,32% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,08%, devant Emmanuel Macron à 35,92%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté localement pour ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national se hissait en première position à Créhange lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Alexandre Loubet devant ses concurrents au premier tour, avec 41,24% dans la cité, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,25%.

11:02 - Créhange et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Créhange, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 379 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,84%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2177,06 €/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 128 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,18%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Créhange mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Créhange : les chiffres clés À Créhange, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 68,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 69,64% au premier tour, ce qui représentait 2 225 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 35,36% au premier tour et seulement 34,32% au second tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français serait capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Créhange.