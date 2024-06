Résultat des législatives à Teting-sur-Nied : l'élection 2024 en direct

15:36 - 30,9% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Teting-sur-Nied

Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Teting-sur-Nied que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait engrangé 30,9% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 23,61% et 22,15%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,26% contre 46,74%).