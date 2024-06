Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 8,71% à Valmont il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (9,68%), l'écologiste Marie Toussaint (2,46%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,67%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 20% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Valmont, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,79% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Valmont

Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de résultats. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à près de 40% voire plus à Valmont ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.