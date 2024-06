Résultat des législatives à Bambiderstroff : l'élection 2024 en direct

14:53 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Bambiderstroff ?

Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Bambiderstroff lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Alexandre Loubet qui arrivait en pôle position au premier tour avec 34,51% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 60,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,74%.