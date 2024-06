En direct

19:49 - À Macheren, qui va prendre avantage des voix de la Nupes ? L'autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,52% des suffrages dans la localité. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 9,73% à Macheren début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a lourdement gagné du terrain à Macheren Alors que tirer de tous ces données ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse tout proche des 40% ou plus à Macheren ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Macheren le 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Macheren, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 45,55% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,51% et Raphaël Glucksmann à 9,73%. Ce qui correspond à 496 bulletins dans la cité.

14:32 - Macheren avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans à Macheren que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 31,32% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,08% et 18,68%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,07% contre 46,93%).

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Macheren ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN réalisait un excellent score à Macheren. On retrouvait en effet Alexandre Loubet devant ses concurrents au premier tour, avec 32,53% dans la ville, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 50,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,05%.

11:02 - Élections législatives à Macheren : un éclairage démographique À Macheren, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,5%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (66,98%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (89,59%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 929 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,31%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,65%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Macheren mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,99% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Macheren L'une des clés de ces législatives 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Macheren (57730). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 324 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,48% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,66% au second tour, c'est-à-dire 1 709 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,09% au premier tour et seulement 40,14% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, pourraient en effet pousser les habitants de Macheren à s'intéresser plus fortement au scrutin.