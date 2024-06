En direct

19:48 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,94% à Falck. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 5,72% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,52% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 20% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Falck, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 19,39% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Falck Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 48% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,38% pour la liste Rassemblement national à Falck au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Il y a quelques semaines en effet, à Falck, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, avec 46,38% des votes devant Raphaël Glucksmann à 11,94% et Valérie Hayer à 10,8%. Dans le détail, 365 votants ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Falck au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Falck que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 38,34% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,8% et 14,94%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,56% contre 41,44%).

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Falck ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très observé. Le RN tirait son épingle du jeu à Falck au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription de la Moselle, c'est Alexandre Loubet qui démarrait en pôle position au premier tour avec 40,06%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 58,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,48%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Falck Dans les rues de Falck, les élections sont en cours. Avec ses 2 550 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 111 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,93%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Falck incarne une communauté diversifiée, avec ses 160 résidents étrangers, soit 6,35% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 221 euros/an, la ville vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Falck participe à l'histoire française.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Falck ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de début juin, 47,97% des électeurs de Falck (Moselle) avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,29% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 36,63% au premier tour et seulement 36,49% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 69,91% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,97% au deuxième tour, ce qui représentait 1 235 personnes.