Résultat des législatives à Merten : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a amplement battu son score national à Merten à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 39,42% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,86% et 10,95% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 10,07% des voix pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 58,3%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un très gros démarrage à Merten. On retrouvait en effet Alexandre Loubet devant ses concurrents au premier tour, avec 34,06% dans la cité, qui faisait partie de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,09%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,91%.

La composition démographique et socio-économique de Merten définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 45,9% de population active et une densité de population de 292 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,32% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 370 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 23,45% et d'une population étrangère de 20,39% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Merten mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,25% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.