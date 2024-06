Résultat des législatives à Hargarten-aux-Mines : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Hargarten-aux-Mines au cours de la dernière élection présidentielle avec un score de 43,56% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,14% et 13,04% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,58% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 66,61%, devant Emmanuel Macron à 33,39%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Hargarten-aux-Mines : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Hargarten-aux-Mines mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 205 habitants/km² et un taux de chômage de 9,14%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 333 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,04% et d'une population étrangère de 6,85% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Hargarten-aux-Mines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,56% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.