Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 38% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce 30 juin au soir va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 863 votants de Boulay-Moselle ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 48,4% des suffrages devant Valérie Hayer à 11,83% et Raphaël Glucksmann à 8,24%.

L'élection suprême est certainement la principale clé pour juger une préférence politique locale. La communauté des électeurs de Boulay-Moselle avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La leader du parti d'extrême droite prenait les devants avec 36,47% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,6% et 17,07% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 7,77% des voix pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est encore la cheffe du parti frontiste qui se plaçait en tête à Boulay-Moselle avec 57,4%, devant Emmanuel Macron à 42,6%.

11:02 - Boulay-Moselle : démographie, élections et perspectives d'avenir

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Boulay-Moselle fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 524 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 366 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (76,29%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 205 résidents étrangers, soit 3,68% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 500 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,12%, révélant une situation économique fragile. À Boulay-Moselle, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.