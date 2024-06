En direct

19:51 - À l'Hôpital, qui va rafler les 15,82% de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Nouveau Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 5,17% à l'Hôpital. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 6,35% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,98% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 12% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à l'Hôpital, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 15,82% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 16 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à l'Hôpital Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN soit pas loin des 50% voire plus à l'Hôpital ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-delà des 50% à l'Hôpital aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail, 960 habitants de l'Hôpital passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a glané ainsi 62,87% des voix contre Valérie Hayer à 7,92% et Manon Aubry à 6,35%.

14:32 - L'Hôpital avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Elément saillant : le RN avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La leader de la formation avait accumulé 46,27% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 17,31% et 16,12%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 70,17% contre 29,83%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour cette élection, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à l'Hôpital lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Alexandre Loubet en tête au premier tour, avec 46,74% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 68,20%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 31,80%.

11:02 - Comment la composition démographique de l'Hôpital façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de l'Hôpital, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 19,28%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 767 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,01% et d'une population étrangère de 5,90% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à l'Hôpital mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,95% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à l'Hôpital : la participation en question L'un des facteurs forts de ces élections législatives sera indéniablement le niveau d'abstention à l'Hôpital. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 32,18% au premier tour et seulement 31,39% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, 67,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,51% au second tour, c'est-à-dire 2 685 personnes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de l'Hôpital.