En direct

19:48 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 16% et 21% à Porcelette à l'issue de ces législatives Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,32% à Porcelette. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 2,5% de Manon Aubry (LFI), les 2,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,3% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 16% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Porcelette, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 21,67% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 15 points à Porcelette Alors que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 15 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 41% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,31% pour la liste de Jordan Bardella à Porcelette il y a trois semaines De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Porcelette, avec 47,31%, soit 510 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 12,62% et Raphaël Glucksmann à 11,32%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Porcelette au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Porcelette pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 35,77% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,39% et 13,45% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 9,82% des voix pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 57,29% contre 42,71%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Porcelette lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Alexandre Loubet en tête au premier tour, avec 33,11% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 53,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,48%.

11:02 - Comment la composition démographique de Porcelette façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Porcelette, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 472 habitants répartis dans 1 149 logements, cette localité présente une densité de 185 habitants par km². Avec 142 entreprises, Porcelette permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 15,53% des résidents sont des enfants, et 9,95% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 50,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1265,17 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Porcelette contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Porcelette : l'abstention au cœur des préoccupations À Porcelette, quelle participation aux précédentes législatives ? L'un des facteurs essentiels des élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Porcelette (57890). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,25% au premier tour. Au second tour, 60,91% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Porcelette ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 25,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 25,05% au deuxième tour.