Résultat des législatives à Freistroff : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 41,2% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Freistroff. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,5%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 10,94% des voix. Au second tour, la cheffe du RN avait aussi battu Macron avec 63,01% contre 36,99%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN tirait son épingle du jeu à Freistroff au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Moselle, c'est Alexandre Loubet qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,62%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,28%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,72%.

Le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs principaux de ces législatives à Freistroff. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 62,15% au premier tour. Au second tour, 62,35% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,15% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 27,0% au premier tour.