En direct

19:39 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Chaulnes ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Chaulnes comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait atteint 13,3% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,24% et 0,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 15,4% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Chaulnes ? Avec 44,59% des votes, au 1er tour à Chaulnes, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 22,78%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,3% et Éric Zemmour à 5,26%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront sans doute la donne lors des législatives à Chaulnes, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Chaulnes À Chaulnes, l'un des facteurs principaux de ces législatives sera sans nul doute le taux de participation. L'inflation serait notamment susceptible d'impacter la participation à Chaulnes (80320). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,66% au niveau de la localité, à comparer avec une participation de 72,16% au premier tour, soit 1 060 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Chaulnes à l'occasion du premier tour des législatives ?